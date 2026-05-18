A Milano e in altri otto comuni, gli elettori sono chiamati alle urne il 24 e 25 maggio 2026 per le elezioni comunali. La modalità di voto resta invariata rispetto al passato, con schede cartacee e il tradizionale sistema di scrutinio. Per esercitare il diritto di voto, è necessario presentare un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale, che deve essere aggiornata. Gli uffici elettorali stanno preparando le procedure per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

? Domande chiave Come cambia la modalità di voto tra i comuni coinvolti?. Quali documenti servono per evitare problemi agli uffici elettorali?. Perché il voto disgiunto è possibile solo in alcuni comuni?. Quando si terrà il ballottaggio in caso di parità?.? In Breve Voto 24 maggio ore 7-23 e 25 maggio entro le ore 15.. Ballottaggio previsto due settimane dopo per parità o assenza di maggioranza.. Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate superano i 15 mila abitanti.. Baranzate, Cuggiono, Magnago e Vittuone contano meno di 15 mila abitanti.. Il 24 e il 25 maggio 2026, nove comuni della Città metropolitana di Milano si recheranno alle urne per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali attraverso una tornata elettorale decisiva per la gestione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vota: guida al voto per i 9 comuni il 24 e 25 maggio 2026

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