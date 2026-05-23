Salah benedetto dal legame con i tifosi del Liverpool

Mohamed Salah ha dichiarato di sentirsi “benedetto” dal forte legame con i tifosi del Liverpool, che per lui rappresenta tutto. L’attaccante egiziano si sta preparando a lasciare il club, sottolineando quanto questa connessione sia significativa nel suo percorso. La sua frase evidenzia il valore affettivo del rapporto con i supporter durante il periodo trascorso in squadra.

2026-05-22 17:31:00 Ecco quanto riportato poco fa: Mohamed Salah si sente “benedetto” dal legame che ha con i tifosi del Liverpool, con l’egiziano che dice che il legame “significa tutto” per lui mentre si prepara a dire addio ad Anfield. Salah farà la sua ultima apparizione al Liverpool domenica quando i Reds ospiteranno il Brentford, abbassando il sipario su una carriera di nove anni nel Merseyside che lo ha visto vincere nove trofei, tra cui due titoli di Premier League e una corona di Champions League. Il 33enne ha segnato 257 gol per il Liverpool, dietro solo a Ian Rush (346) e Roger Hunt (285) nella lista di tutti i tempi dei Reds. Ma è il rapporto che ha costruito con i tifosi che significa di più per Salah mentre si appresta a salutare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Salah blessed by connection with Liverpool fans

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