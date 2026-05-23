Runjaic | L’Udinese a Napoli con intensità e coraggio

Notizia in breve

L'allenatore dell'Udinese ha dichiarato che la sua squadra affronterà la partita a Napoli con intensità e coraggio. Ha aggiunto di sentirsi bene, sottolineando che, anche se i premi individuali sono graditi, il calcio è uno sport di squadra e i riconoscimenti personali derivano dal lavoro collettivo. La squadra si prepara alla sfida con questa mentalità.