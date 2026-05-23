Runjaic | L’Udinese a Napoli con intensità e coraggio

Da anteprima24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore dell'Udinese ha dichiarato che la sua squadra affronterà la partita a Napoli con intensità e coraggio. Ha aggiunto di sentirsi bene, sottolineando che, anche se i premi individuali sono graditi, il calcio è uno sport di squadra e i riconoscimenti personali derivano dal lavoro collettivo. La squadra si prepara alla sfida con questa mentalità.

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Tempo di lettura: 3 minuti “Mi sento bene indipendentemente dai premi individuali. Certo, fanno piacere, ma il calcio resta uno sport di squadra: i riconoscimenti personali hanno valore solo se arrivano attraverso il lavoro collettivo”. Così il tecnico dell’ Udinese Calcio, Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Napoli, nell’ultima giornata di  campionato, prima della quale ritirerà il premio di allenatore del mese in Serie A. L’allenatore bianconero ha ribadito come la stagione dell’Udinese non possa considerarsi conclusa nonostante il raggiungimento della quota 50 punti, che non si otteneva da oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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