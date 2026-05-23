LA FOTOGRAFIA. La tariffa giornaliera media è arrivata a 76,50 euro. La Fnp Cisl: necessari accorpamenti tra strutture e un maggior contributo dalla Regione. I gestori: rincari a macchia di leopardo, pesano bollette e rinnovi contrattuali. Le Rsa bergamasche sono strette tra costi in aumento e famiglie sempre più in difficoltà. Secondo il «Report Rsa» di Fnp Cisl Lombardia e Bergamo, basato su dati di Regione, Ats e gestori, in provincia la retta media giornaliera è salita dai 65,18 euro del 2021 ai 76,50 del 2025: +11,32 euro, pari al +17,4%, l’incremento più alto in Lombardia. Solo tra 2024 e 2025 l’aumento è stato di circa 3 euro al giorno, cioè 90 euro al mese e quasi 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rsa, rette più care del 17% in 4 anni: «Aumentati i costi, servono sostegni»

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