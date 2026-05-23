Rossato e Thor i condottieri della riscossa

Dopo la fine della stagione, si analizzano le performance di Rossato e Thor, i due conduttori principali. Sono stati coinvolti in diverse iniziative e eventi, con risultati che vengono ora valutati. Le attività svolte hanno coinvolto varie squadre e gruppi, e i dati raccolti mostrano le cifre relative a partecipazioni e risultati ottenuti. Le analisi sono in corso per determinare l’efficacia delle strategie adottate durante l’anno.

Finita la stagione, è tempo di bilanci. E allora, per capire quale impatto abbiano avuto i giocatori sulle dinamiche della squadra ci affidiamo al plusminus, la statistica che tiene conto dei parziali (positivi e negativi) che si sviluppano nei minuti in cui un determinato elemento è presente sul parquet. Non si tratta di una ‘verità assoluta’ se si analizza una singola partita, ma nell’arco di un intero campionato è l’elemento che più si avvicina alla realtà del contesto da esaminare. Reggio tra regular season e playoff ha chiuso con un bilancio leggermente negativo (15 vinte e 16 perse), cambiando passo con il provvidenziale ingaggio di Rossato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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