In Romagna, sono stati presentati 100 itinerari in autobus per visitare borghi e tradizioni locali. I percorsi collegano le aree collinari alla costa senza l’uso di veicoli privati. Sono disponibili pacchetti turistici al prezzo di 25 euro, che includono diverse tappe e attività. La proposta mira a favorire gli spostamenti tra i vari siti e a promuovere il turismo sostenibile nella regione.

? Domande chiave Come si collegano i borghi collinari alla costa senza usare l'auto?. Cosa includono esattamente i pacchetti da 25 euro per i turisti?. Perché questo sistema di bus punta a decongestionare le spiagge?. Dove si trovano le 40 destinazioni raggiungibili con questi itinerari?.? In Breve Programma attivo dal 3 giugno al 10 settembre 2026 con 40 destinazioni diverse.. Prezzi partono da 25 euro con pacchetti inclusivi di degustazioni e visite guidate.. Progetto nato dalla collaborazione tra Visit Romagna, Start Romagna e Regione Emilia-Romagna.. Successo basato sulla sperimentazione condotta nel 2025 per decongestionare le aree costiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna in bus: 100 itinerari per scoprire borghi e tradizioni

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