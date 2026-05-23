Roma un passo dal sogno Champions che cambierebbe la stagione

Da ildifforme.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma ha affrontato l’Hellas in una partita cruciale per la qualificazione in Champions League. L'incontro si è concluso con una vittoria importante per i giallorossi, che si sono avvicinati alla qualificazione. L’allenatore ha mostrato fiducia in Paulo Dybala, che ha giocato una partita determinante. La società è vicina a definire il rinnovo del contratto con il giocatore, considerato un elemento chiave per la squadra.

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La sfida con l’Hellas è una delle partite più importanti della stagione della Roma. Gasperini ripone piena fiducia Paulo Dybala, leader tecnico e sempre più vicino al rinnovo con i giallorossi Verona penultimo e già retrocesso. Roma quarta e super motivata a chiudere il campionato con tre punti per blindare la Champions e spezzare un tabù lungo sette anni. I giallorossi sono tornati in corsa per l’ambito obiettivo collezionando quattro vittorie consecutive, riuscendo a sfruttare i passaggi a vuoto di Milan e Juventus. La sfida con l’Hellasè una delle partite più importanti della stagione della Roma. I giallorossi hanno vinto lasciando senza reti i gialloblu gli ultimi due precedenti all’Olimpico mentre sono usciti sconfitti in quattro degli ultimi cinque incroci al Bentegodi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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