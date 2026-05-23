Le forze ecologiste hanno deciso di non sostenere le primarie nei municipi, ritenendo che siano necessarie proposte concrete invece di consultazioni popolari. La decisione riguarda in particolare il Municipio VIII, dove si discute anche di come questa posizione possa influenzare la tenuta del centrosinistra. La questione delle consultazioni si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di selezione dei candidati e sulla strategia politica nei municipi.

? Domande chiave Perché le forze ecologiste rifiutano le consultazioni popolari nei municipi?. Come influenzerà lo scontro sul Municipio VIII la tenuta del centrosinistra?. Chi sono i leader che guidano la strategia di Orizzonte Roma?. Quali programmi concreti propongono i partiti per evitare la frammentazione?.? In Breve Mauro Coldagelli, Marta Elisa Bevilacqua e Valerio Zaratti guidano il no alle primarie.. Il dibattito riguarda i municipi II, VI, VIII, X e XV di Roma.. Iniziativa Orizzonte Roma mira a definire programmi su rifiuti e rigenerazione urbana.. Il Municipio VI resta obiettivo strategico dopo la vittoria della destra nel 2021..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, scontro nei municipi: Avs dice no alle primarie, servono idee

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