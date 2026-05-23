Roma Gasperini convoca tutti per Verona | anche infortunati

Gian Piero Gasperini ha convocato tutta la rosa, inclusi i giocatori infortunati, per la partita contro l’Hellas Verona. La sfida si giocherà domani alle 20:45 allo stadio Bentegodi. L’allenatore ha radunato l’intero gruppo in vista di questa partita.

Gian Piero Gasperini ordina il coprifuoco e chiama a raccolta l’intero gruppo in vista del match decisivo contro l’Hellas Verona, domani alle 20:45 allo stadio Bentegodi. Per blindare la qualificazione in Champions League il tecnico vuole la squadra al completo, comprese le pedine indisponibili. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera. Tutti al Bentegodi per il traguardo europeo. La decisione dello staff tecnico è tassativa. Sul pullman per il Veneto saliranno anche i difensori e i centrocampisti attualmente fuori causa. Lorenzo Pellegrini ed Evan Ndicka, fermi per infortunio, seguiranno i compagni direttamente dalla tribuna. Insieme a loro ci sarà anche il terzino Wesley, fermato dal giudice sportivo per squalifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Udinese-Roma, le parole di Gasperini dopo la partita | Serie A

Sullo stesso argomento

Infortunati Roma, per Gasperini non solo brutte notizie: Wesley rischia un lungo stop, ma c’è anche un recupero. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Infortunati Roma, Gasperini rischia di perdere Wesley per lungo tempo.

Infortunati Roma, buone notizie per Gasperini: Soulè ci sarà per la sfida contro l’Inter! Gli aggiornamentiCancelo ammette: «Il Benfica è il club del mio cuore, non so cosa succederà nel futuro ma…» Manchester City, Bernardo Silva ha deciso: sarà addio a...

TRIGORIA: ANCORA A PARTE PELLEGRINI, NON SARÀ CONVOCATO CONTRO IL VERONA. OUT ANCHE TSIMIKAS PER FEBBRE Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Lorenzo Pellegrini non è riuscito a smaltire la lesione al flessore della coscia dest x.com

Le due facce della Capitale, Corriere Roma: Gasp convoca tutti. Lazio, salutano in 12Gasp convoca tutti. Lazio, salutano in 12 scrive quest'oggi il Corriere Roma in prima pagina. A Verona non solo con il vicepresidente Ryan Friedkin, ma con tutta la rosa: Gasperini tratta la partita ... tuttomercatoweb.com

Roma, Gasperini non recupera Celik, Soulé e Koné: tutti non convocati per il LecceProsegue l'emergenza di casa Roma con Gian Piero Gasperini che ha diramato l'elenco dei convocati in vista della fondamentale sfida contro il Lecce che può indirizzare la corsa ad un posto Champions. calciomercato.com