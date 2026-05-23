Nel X Municipio di Roma si registra un aumento dei prezzi immobiliari, con villini con giardino che raggiungono quotazioni elevate. I costi di acquisto sono superiori rispetto ad altre zone della città. La crescita si accompagna a un incremento della domanda, spinta da famiglie che preferiscono trasferirsi in aree con maggiore verde e accesso al mare. Questa tendenza comporta uno spostamento della popolazione dal centro storico verso queste zone periferiche.

? Punti chiave Quanto costa oggi acquistare un villino con giardino in queste zone?. Perché le famiglie stanno abbandonando il centro per il X Municipio?. Quali differenze distinguono l'investimento a Casal Palocco rispetto all'Infernetto?. Come influisce la vicinanza al mare sui prezzi immobiliari del quadrante?.? In Breve Budget Casal Palocco tra 400.000 e 500.000 euro per piccoli villini.. Costi Infernetto tra 250.000 e 300.000 euro per soluzioni residenziali.. Casal Palocco sviluppato tra anni Cinquanta e Sessanta con stile anglosassone.. Infernetto nato tra anni Settanta e Ottanta vicino alla Pineta Castel Fusano..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2026: tra verde e mare, il boom immobiliare nel X Municipio

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