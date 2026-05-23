La Lazio ha ottenuto una vittoria contro il Pisa nella partita di oggi, valida per la Serie A 202526. La gara si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra romana. Nel frattempo, l’Inter di Cristian Chivu ha disputato la sua partita, con aggiornamenti ancora in corso sui risultati. Nessuna altra informazione sui punteggi o sui minuti finali è stata comunicata.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince la Lazio con il Pisa

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