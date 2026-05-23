Il riso venere deve essere cotto in acqua bollente salata per circa 30-40 minuti, finché i chicchi risultano sodi ma cotti. È ideale per piatti freddi come insalate, ma si presta anche a preparazioni calde, accompagnando pesce o verdure. La sua consistenza compatta e il colore nero intenso lo rendono adatto a presentazioni eleganti. Dopo la cottura, può essere condito con olio, spezie o salse a seconda della ricetta. È un ingrediente versatile, spesso presente nelle dispense senza essere ancora molto usato.

Nero, profumato, con quel chicco che resta sodo sotto i denti: il riso venere è un ingrediente che dovremmo considerare di più, perché capita ancora di trovarlo nella dispensa e non sapere bene come portarlo in tavola. Quanto va cotto? Si sciacqua o no? E soprattutto, con cosa lo abbiniamo per non sprecarlo? Cos’è il riso venere e le caratteristiche: il “riso proibito”. Il riso venere è un riso integrale dal chicco allungato e dal colore nero intenso, quasi corvino. Il colore dipende dagli antociani, gli stessi pigmenti che ritroviamo nei mirtilli, nelle more, nelle melanzane e nel cavolo viola, ovvero sostanze dal grande potere antiossidante, ed è anche per questo che viene considerato un piccolo concentrato di benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Riso venere, quanto va cotto e per quali piatti è ideale

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