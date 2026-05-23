Riqualificazione urbana alla festa di Gioventù nazionale Roma Rampelli vs Morassut | Basta con l’architettura marxista

Da secoloditalia.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la festa di Gioventù Nazionale a Roma, si sono svolti scontri tra Rampelli e Morassut riguardo alla riqualificazione urbana. Rampelli ha affermato che bisogna fermare l’architettura marxista, mentre Morassut ha parlato di interventi per migliorare la sicurezza e l’aggregazione giovanile. Sono stati discussi anche piani edilizi popolari e misure contro la criminalità e il vandalismo. La discussione si è concentrata su temi di sviluppo urbano e sicurezza pubblica.

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Riqualificazione urbana, lotta alla criminalità e al vandalismo, aggregazione giovanile e piani edilizi popolari. Questi gli argomenti trattati alla conferenza sulla “Riqualificazione urbana”, dal palco della festa di Gioventù nazionale Roma – “Onda d’Urbe” –  al Club Roma rugby di Tor Pagnotta. Tra i relatori il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il deputato del Pd Roberto Morassut e Valerio Tuveri, influencer noto per i suoi video sui social in cui pulisce Roma. A introdurre l’incontro è stata Benedetta Maniscalco, mentre Niccolò Sangiorgi si è occupato della moderazione. Entrambi sono militanti di Gioventù nazionale e concordano sulla necessità di rinnovare il panorama urbano dell’ urbe eterna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Riqualificazione urbana alla festa di Gioventù nazionale Roma, Rampelli vs Morassut: “Basta con l’architettura marxista”
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