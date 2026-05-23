Riforma Meloni | lo Stabilicum rischia di indebolire la destra

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La soglia del 40% prevista dalla riforma potrebbe causare problemi alla coalizione di centrodestra, poiché rischia di rendere più difficile la conquista della maggioranza. La modifica dei collegi uninominali, eliminati dalla legge, penalizza le forze di centrodestra che avevano ottenuto buoni risultati in queste circoscrizioni. Questi cambiamenti potrebbero ridurre le possibilità di vittoria nelle elezioni, creando difficoltà nella formazione di un governo stabile.

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? Punti chiave Come può la soglia del 40% trasformarsi in un boomerang?. Perché l'eliminazione dei collegi uninominali penalizza il centrodestra?. Chi trarrebbe vantaggio dalla rinuncia al nome del Premier?. Quali rischi corre la destra senza il vantaggio territoriale attuale?.? In Breve Premio maggioranza al 40% o ballottaggio se due poli superano il 35%. Rischio ritorno al proporzionale simile alle legislature del 2013 e 2018. Eliminazione collegi uninominali penalizza la destra rispetto a Lega e Forza Italia. Scomparsa candidato premier in scheda favorisce l'opposizione e i partiti centristi.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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