Rifiuti nel Sannio | nuovo piano tra concessioni private e rischi VAS
Un nuovo piano per la gestione dei rifiuti nel Sannio prevede l’ingresso di 90 nuovi addetti e l’assegnazione di concessioni private. Si discute di come questo incremento possa incidere sulla bolletta TARI delle utenze domestiche. La gestione privata potrebbe escludere alcune imprese locali, sollevando preoccupazioni sulla partecipazione delle aziende del territorio. Inoltre, il progetto implica una valutazione di impatto ambientale (VAS), che potrebbe influenzare le decisioni sullo sviluppo del piano.
? Punti chiave Come influirà l'aumento di 90 addetti sulla prossima bolletta TARI?. Perché la gestione privata rischia di escludere le imprese del Sannio?. Cosa accadrà se la Regione Campania boccerà il nuovo Piano d'Ambito?. Perché la differenziata nel Sannio potrebbe far aumentare le tasse?.? In Breve Passaggio da gestione in house a concessione privata dopo la delibera 8 del 30 aprile.. Aumento del personale da 292 a 382 unità con 90 nuove assunzioni previste.. Divisione del territorio in 6 sub ambiti distrettuali con rischio aumento costi fissi.. Solo il 20% dell'organico campano viene trasformato in compost localmente.. L’Ente d’Ambito... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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