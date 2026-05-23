Dopo aver annunciato una pausa dalla carriera a causa di problemi di salute mentale, il cantante è tornato a parlare pubblicamente del periodo di assenza. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni di salute o sui motivi precisi della pausa, ma ha confermato di aver affrontato un momento difficile che lo ha portato a prendersi del tempo lontano dalle scene. Attualmente, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione.

Dopo la pausa dalla carriera annunciata nei mesi scorsi, Sangiovanni è tornato a parlare del delicato momento vissuto lontano dalle scene. Tra salute mentale, pressioni mediatiche e ricerca del benessere personale, il cantante ha deciso di raccontare tutta la verità ai fan. Leggi anche: Sangiovanni racconta il periodo buio che ha vissuto: la malattia subdola e la rinascita, ecco il suo racconto Dopo il successo ottenuto ad Amici, Sangiovanni ha conquistato classifiche, radio e piattaforme streaming con una rapidità impressionante. Poi, però, qualcosa si è improvvisamente fermato. Negli ultimi mesi l’artista è sparito quasi completamente dai social e dalla scena pubblica, alimentando la preoccupazione dei fan. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate Sangiovanni? Dopo i problemi di salute mentale è sparito: come sta oggi? La verità

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