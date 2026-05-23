Riapre la Torre di Buccione | come salire sul balcone segreto del Lago d' Orta

La Torre di Buccione, simbolo storico del Lago d'Orta, riapre al pubblico. È ora possibile salire sul suo balcone segreto, che offre una vista panoramica sul lago. La struttura, chiusa da tempo, è stata riaperta con accesso consentito ai visitatori. La torre si trova lungo le rive del Cusio e rappresenta un punto di interesse turistico e culturale. La visita è aperta secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Uno dei simboli storici e panoramici più importanti del Cusio torna a essere accessibile al pubblico. Da domenica 24 maggio e fino al 27 settembre, l’amministrazione comunale di Orta San Giulio riapre ufficialmente le visite alla suggestiva Torre di Buccione.L’iniziativa, realizzata in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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