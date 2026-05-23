Resistenza nel Bellunese | scoperti i volti di 1700 partigiani

Sono stati identificati i volti di 1.700 partigiani nel Bellunese, tra cui molti contadini e artigiani. Le famiglie di questi combattenti adottavano strategie per proteggerli dai rastrellamenti nazisti, anche organizzando nascondigli e spostamenti segreti. La scoperta si basa su documenti e testimonianze raccolte nel territorio. Le informazioni riguardano le modalità con cui i civili cercavano di tutelare i partigiani durante il periodo di resistenza.

? Domande chiave Chi erano i contadini e gli artigiani che guidarono le brigate? Come facevano i familiari a proteggere i combattenti dai rastrellamenti nazisti? Quali tensioni politiche dividevano i membri del CLN durante la lotta? Perché le missioni americane furono decisive nella zona della Sinistra Piave??? In Breve Ricerca di Adriana Lotto, Toni Sirena ed Enrico Bacchetti su 1700 partigiani. Analisi di 355 pagine su combattenti, contadini e artigiani della Sinistra Piave. Supporto logistico . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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