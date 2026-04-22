Remira Market a Parma | il 9 maggio alla Galleria

Il 9 maggio si terrà a Parma presso la Galleria Remira Market, un evento dedicato alla valorizzazione di oggetti già esistenti. L'iniziativa promuove l'acquisto di articoli vintage e di seconda mano, invitando i partecipanti a considerare l'importanza di riutilizzare prodotti già realizzati. La giornata mira a favorire un consumo più consapevole e sostenibile, offrendo un’occasione per scoprire pezzi unici e di qualità.

REMIRA Market invita a restituire valore a quello che è già stato prodotto, incoraggia l'acquisto di pezzi unici, vintage e second-hand.MAGGIO SI ILLUMINA CON REMIRA!?Sabato 9 maggio torniamo negli spazi de La Galleria per una nuova tappa del nostro percorso creativo.La Galleria si conferma uno.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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