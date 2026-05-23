Redditi SC | i rischi del rigo RF 31 tra dividendi e rimborsi spese

Notizia in breve

I dividendi incassati e i rimborsi spese per i dipendenti rappresentano due voci che possono influenzare il rigo RF 31 nella dichiarazione dei redditi di società di capitali. Per evitare che i dividendi sfuggano al controllo fiscale, è importante monitorare attentamente le modalità di distribuzione e le eventuali ritenute applicate. Allo stesso modo, i rimborsi spese devono essere documentati correttamente e considerati nelle variazioni di questo rigo, per non rischiare errori o contestazioni.