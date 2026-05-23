Redditi SC | i rischi del rigo RF 31 tra dividendi e rimborsi spese
I dividendi incassati e i rimborsi spese per i dipendenti rappresentano due voci che possono influenzare il rigo RF 31 nella dichiarazione dei redditi di società di capitali. Per evitare che i dividendi sfuggano al controllo fiscale, è importante monitorare attentamente le modalità di distribuzione e le eventuali ritenute applicate. Allo stesso modo, i rimborsi spese devono essere documentati correttamente e considerati nelle variazioni di questo rigo, per non rischiare errori o contestazioni.
? Punti chiave Come evitare che i dividendi incassati sfuggano al controllo fiscale?. Quali rimborsi spese per i dipendenti generano variazioni nel rigo RF 31?. Perché i prezzi di trasferimento infragruppo attivano i controlli del fisco?. Cosa rischia la società per un errore nei codici del modello Redditi?.? In Breve Codice 1 rigo RF 31 tassa il 5 per cento dei dividendi incassati.. Codice 3 rigo RF 31 monitora rimborsi spese oltre limiti art. 95 Tuir.. Codice 15 rigo RF 31 controlla prezzi di trasferimento secondo art. 110 Tuir.. Codice 70 rigo RF 31 traccia transazioni verso Paesi black list.. Il modello Redditi SC impone alle società di capitali una gestione millimetrica del rigo RF 31, dove ogni variazione in aumento deve essere tracciata per evitare lacune nel gettito fiscale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Piazza Affari: 16 miliardi di dividendi tra euforia e rischi bancari? Domande chiave Quali banche rischiano di tagliare i dividendi per proteggere il capitale? Come influirà lo stacco massivo dei 16 miliardi sul...
730 precompilato al via da oggi, quando scattano i controlli del Fisco e come gestire spese e rimborsiDichiarazione dei redditi, da oggi l'invio del 730: ecco come gestire il nodo delle spese mediche rimborsate e la novità del "paracadute" per...