730 precompilato al via da oggi quando scattano i controlli del Fisco e come gestire spese e rimborsi

Dichiarazione dei redditi, da oggi l'invio del 730: ecco come gestire il nodo delle spese mediche rimborsate e la novità del "paracadute" per annullare l'inoltro in caso di errori. Tutte le istruzioni per ottenere il rimborso Irpef a luglio evitando i blocchi del Fisco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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