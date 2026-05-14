730 precompilato al via da oggi quando scattano i controlli del Fisco e come gestire spese e rimborsi
Dichiarazione dei redditi, da oggi l'invio del 730: ecco come gestire il nodo delle spese mediche rimborsate e la novità del "paracadute" per annullare l'inoltro in caso di errori. Tutte le istruzioni per ottenere il rimborso Irpef a luglio evitando i blocchi del Fisco.🔗 Leggi su Fanpage.it
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