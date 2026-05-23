Redditi in Friuli Venezia Giulia | le donne dichiarano 10.200 euro in meno degli uomini

Notizia in breve

In Friuli Venezia Giulia, le donne dichiarano in media 10.208 euro in meno rispetto agli uomini. La differenza di reddito tra i generi si aggira intorno a un terzo in meno. I dati sono stati diffusi dall'Agenzia delle Entrate e si riferiscono alle dichiarazioni fiscali presentate nell'ultimo anno. La forbice tra i redditi maschili e femminili si conferma significativa anche in questa regione del Nord Italia.