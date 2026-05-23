Redditi in Friuli Venezia Giulia | le donne dichiarano 10.200 euro in meno degli uomini
In Friuli Venezia Giulia, le donne dichiarano in media 10.208 euro in meno rispetto agli uomini. La differenza di reddito tra i generi si aggira intorno a un terzo in meno. I dati sono stati diffusi dall'Agenzia delle Entrate e si riferiscono alle dichiarazioni fiscali presentate nell'ultimo anno. La forbice tra i redditi maschili e femminili si conferma significativa anche in questa regione del Nord Italia.
In Friuli Venezia Giulia le donne dichiarano al fisco in media 10.208 euro in meno rispetto agli uomini, quasi un terzo in meno. È quanto emerge dall'analisi del ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati del dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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