Rapina choc in villa | incappucciati con le pistole sequestrano due coppie di ragazzi e svuotano la cassaforte

Nella notte a Montemarciano, due coppie di giovani sono state sequestrate da banditi incappucciati armati di pistola. Gli uomini hanno minacciato le vittime, poi hanno svuotato la cassaforte di una villa. I malviventi sono entrati nell’abitazione e sono fuggiti con soldi e oggetti di valore. La polizia sta indagando sulla rapina, che si è verificata senza che ci fossero testimoni o altri coinvolti.

MONTEMARCIANO - Notte di paura a Montemarciano, dove due coppie di ragazzi sono stati sequestrati e minacciati da banditi incappucciati e armati di pistola. È accaduto a Montemarciano, nella villa di un noto imprenditore ed ex sportivo. I banditi hanno fatto irruzione e armati di pistola hanno di fatto sequestaro le due coppie di ragazzi. Sotto la minaccia delle armi, il figlio dell'imprenditore è stato costretto ad aprire la cassaforte, che i banditi hanno svuotato. Il bottino è ancora da quantificare e per fortuna non ci sono stati feriti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Rapina choc in villa: incappucciati con le pistole sequestrano due coppie di ragazzi

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