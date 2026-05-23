Rapina choc in villa | incappucciati con le pistole sequestrano due coppie di ragazzi e svuotano la cassaforte VIDEO

Nella notte a Montemarciano, due coppie di ragazzi sono state sequestrate da un gruppo di uomini incappucciati armati di pistola all’interno di una villa. I rapinatori hanno svuotato la cassaforte prima di fuggire. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza, che hanno catturato l’ingresso dei banditi e il momento del furto. Nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l’episodio.

MONTEMARCIANO - Momenti di terrore nella notte a Montemarciano, dove un gruppo di banditi incappucciati e armati di pistola ha fatto irruzione nella villa di un noto imprenditore ed ex sportivo, sequestrando quattro giovani presenti nell’abitazione. L’irruzione dei malviventi Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero entrati in azione nel cuore della notte sorprendendo due coppie di ragazzi all’interno della casa. I malviventi, con il volto coperto e armati, avrebbero minacciato le vittime puntando loro contro le pistole per costringerle a collaborare. La tensione è stata altissima per diversi minuti, mentre i banditi controllavano i presenti all’interno della villa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Rapina choc in villa: incappucciati con le pistole sequestrano due coppie di ragazzi

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