Ragazza sul tetto pronta a lanciarsi nel vuoto | carabiniere la salva afferrandola per un braccio
Una ragazza seduta sul bordo di un edificio, con le gambe sospese nel vuoto, è stata salvata da un carabiniere. L’agente si è avvicinato e le ha afferrato un braccio, impedendole di lanciarsi. La scena si è svolta in pochi secondi, con la giovane che si trovava a diversi metri di altezza. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori, ma la ragazza sembrava in stato di shock.
Una ragazza seduta sul bordo del tetto, le gambe nel vuoto. Sotto, alcuni metri di altezza e il rischio concreto che tutto potesse finire in pochi secondi. È la scena drammatica che si sono trovati davanti alcuni residenti in un comune della Brianza comasca, nella serata del 21 maggio, poco dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
[1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Salva la vita a una ragazza: il gesto eroico del carabiniere casertano
“Vuole lanciarsi nel vuoto”. Shock in Italia, interviene la polizia: traffico in tiltIl momento in cui la speranza sembra esaurirsi coincide spesso con un silenzio irreale, interrotto solo dal battito accelerato di chi osserva dal...