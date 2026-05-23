Ragazza sul tetto pronta a lanciarsi nel vuoto | carabiniere la salva afferrandola per un braccio

Notizia in breve

Una ragazza seduta sul bordo di un edificio, con le gambe sospese nel vuoto, è stata salvata da un carabiniere. L’agente si è avvicinato e le ha afferrato un braccio, impedendole di lanciarsi. La scena si è svolta in pochi secondi, con la giovane che si trovava a diversi metri di altezza. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori, ma la ragazza sembrava in stato di shock.