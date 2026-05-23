Ragazza sul tetto pronta a lanciarsi nel vuoto | carabiniere la salva afferrandola per un braccio

Da quicomo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza seduta sul bordo di un edificio, con le gambe sospese nel vuoto, è stata salvata da un carabiniere. L’agente si è avvicinato e le ha afferrato un braccio, impedendole di lanciarsi. La scena si è svolta in pochi secondi, con la giovane che si trovava a diversi metri di altezza. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori, ma la ragazza sembrava in stato di shock.

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Una ragazza seduta sul bordo del tetto, le gambe nel vuoto. Sotto, alcuni metri di altezza e il rischio concreto che tutto potesse finire in pochi secondi. È la scena drammatica che si sono trovati davanti alcuni residenti in un comune della Brianza comasca, nella serata del 21 maggio, poco dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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