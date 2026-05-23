Raffinati luminosi e versatili | ecco come abbinare i jeans panna attraverso 5 idee styling capaci di elevare anche il guardaroba più essenziale

D imenticate il bianco ottico: nella Primavera Estate 2026 il denim si fa più caldo, morbido e sofisticato. I protagonisti sono i jeans panna, declinati in tonalità écru e crema che evocano immediatamente uno stile rilassato ma di lusso. Facili da coordinare e perfetti in ogni stagione, si trasformano nel capo chiave su cui costruire look raffinati e contemporanei. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per abbinarli con stile. Come abbinare i jeans panna. Con la t-shirt bianca Il contrasto più ricercato spesso è anche quello più sottile. Ecco perché tra tutte le t-shirt quella più semplice, tonalità bianco ottico, è la migliore da indossare con i jeans écru. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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