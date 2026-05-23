Racconto di una notte | Scoperto Chi E’ Boris La verità sconvolge Mahir!

In Racconto di una notte arriva finalmente il colpo di scena che cambia tutto. Le anticipazioni turche rivelano che il misterioso Boris è in realtà Ra?it Kara. Mahir scopre così che il responsabile dietro la morte di suo padre era molto più vicino di quanto immaginasse. Una rivelazione destinata a sconvolgere completamente la soap turca di Canale 5. La soap turca Bir Gece Masal? continua a conquistare il pubblico di Canale 5 grazie a una trama sempre più intensa e piena di colpi di scena. Al centro della storia ci sono Mahir e Canfeza, due protagonisti travolti da eventi drammatici, segreti familiari e intrighi criminali che sembrano non avere mai fine. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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