Quattro Diavoli del Valorugby in lizza per gli ’Awards 2026’ | sosteniamoli sul web
Quattro giocatori del Valorugby sono stati nominati per i Soladria A Élite Awards 2026, considerati i principali riconoscimenti nel rugby italiano. La candidatura riguarda atleti che si sono distinti durante la stagione e ora sono in gara per ricevere questo riconoscimento. La fase di votazione è aperta e il supporto online è aperto a tutti.
Quattro Diavoli in corsa per i Soladria A Élite Awards 2026, gli ’Oscar’ del rugby italiano. Quattro sono anche, da quest’anno, le categorie nelle quali i premi sono ripartiti: ’ Miglior giocatore ’ (premio intitolato all’ex presidente federale Alfredo Gavazzi), ’ Miglior allenatore ’, ’ Miglior U23 ’ (intitolato a Giorgio Sbrocco, che fu giornalista del Carlino) e ’ Miglior esordiente ’. Per ciascuna categoria sono stati selezionati 4 candidati, individuati attraverso i voti di allenatori, capitani e giornalisti specializzati. Nella categoria ’Miglior giocatore’ sono stati scelti: Simone Brisighella (Valorugby, estremoapertura, 21 anni), Facundo Ferrario (Rovigo), Schalk Hugo (Valorugby, mediano di apertura, 31 anni), Brandon Thomson (Rovigo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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