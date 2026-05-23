Quando tutto sarà privato saremo privati di tutto a Torino la mobilitazione a difesa della sanità pubblica

Notizia in breve

A Torino si è svolta una manifestazione organizzata dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure. L’obiettivo era difendere il sistema sanitario pubblico e criticare le politiche sanitarie adottate negli ultimi anni dalla Regione Piemonte. La protesta ha coinvolto un ampio gruppo di persone e ha sottolineato il rischio di privatizzazione totale del sistema sanitario pubblico. La mobilitazione si è concentrata sulla necessità di preservare i servizi di cura pubblici.