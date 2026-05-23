Quando tutto sarà privato saremo privati di tutto a Torino la mobilitazione a difesa della sanità pubblica

Da torinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino si è svolta una manifestazione organizzata dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure. L’obiettivo era difendere il sistema sanitario pubblico e criticare le politiche sanitarie adottate negli ultimi anni dalla Regione Piemonte. La protesta ha coinvolto un ampio gruppo di persone e ha sottolineato il rischio di privatizzazione totale del sistema sanitario pubblico. La mobilitazione si è concentrata sulla necessità di preservare i servizi di cura pubblici.

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Il Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure organizza un’altra grande manifestazione in difesa del sistema sanitario pubblico e “per denunciare la politica sanitaria attuata negli ultimi anni dalla Regione Piemonte”. Si torna in piazza sabato 23 maggio con il concentramento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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