Punto nascita della Gruccia verso la proroga di un anno La conferma di Giani

Il punto nascita dell’ospedale della Gruccia potrebbe rimanere aperto per un altro anno. La conferma arriva da un rappresentante della regione, che ha comunicato la possibile proroga fino a maggio 2027. La decisione sarà formalizzata nelle prossime settimane, dopo valutazioni delle autorità sanitarie e regionali. La struttura, che attualmente opera con questa temporanea autorizzazione, continuerà a offrire servizi di maternità durante il periodo di proroga.

Arezzo, 23 maggio 2026 – Si va verso una proroga di un anno per il punto nascita dell’ospedale della Gruccia. A confermarlo è stato questa mattina a San Giovanni Valdarno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto in occasione dell’inaugurazione della nuova Casa della Comunità. Il governatore ha commentato le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla stampa, che davano ormai per imminente una proroga di dodici mesi. Una notizia che Giani ha definito ancora “ufficiosa”, pur lasciando intendere chiaramente che la direzione intrapresa sia quella della conferma temporanea del servizio. Il punto nascita dell’ospedale della Gruccia, presidio sanitario del Valdarno, si trova da circa tre anni al di sotto della soglia minima prevista dalla normativa nazionale, fissata a 500 parti annui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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