Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia riceve una proroga di dodici mesi, fino a maggio 2026, per mantenere il numero di parti sopra la soglia dei 500 annui. La decisione permette di evitare, almeno temporaneamente, la chiusura del reparto. La proroga è stata annunciata ufficialmente e garantisce ulteriori dodici mesi di tempo per il presidio valdarnese, che deve raggiungere gli obiettivi stabiliti entro questo nuovo termine.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Il presidio valdarnese avrà un anno di tempo per tornare sopra la soglia dei 500 parti Una proroga di dodici mesi che allontana, almeno per il momento, il rischio di chiusura del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia. È quanto emerge dalle ultime indicazioni del Comitato nazionale percorso nascita del Ministero della Salute, riportate questa mattina dal quotidiano Repubblica, secondo cui il reparto di Montevarchi potrà proseguire la propria attività ancora per un anno. Il punto nascita valdarnese si trova infatti da quattro anni consecutivi al di sotto della soglia minima indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità, fissata in 500 parti annui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita della Gruccia, arriva una proroga di 12 mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

San Giovanni, il Consiglio comunale approva una mozione per la tutela del Punto nascita della GrucciaArezzo, 06 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta a portare...

Punto nascita della Gruccia, Monni: “Lavoriamo per mantenerlo a Montevarchi”Arezzo, 03 aprile 2026 – Il futuro del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia resta al centro del confronto istituzionale.

Punto nascita della Gruccia: nuovo confronto tra sindaci e AslArezzo, 6 marzo 2026 – Punto nascita della Gruccia: nuovo confronto tra sindaci e Asl. A breve l’incontro per visionare preventivamente la nuova richiesta di deroga. Si è svolta questa mattina a San ... lanazione.it

Incontri con gli specialisti al Punto nascita del Valdarno: ospite speciale il dottor Gherardo RapisardiIl neonatologo esperto nella cura e nello sviluppo neonatale, con particolare attenzione alla relazione precoce, al contatto e al benessere globale di bambino/a e famiglia, interverrà il 25 maggio all ... arezzonotizie.it