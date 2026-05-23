La partita tra Parma e Sassuolo si svolgerà domenica nell’ultima giornata di Serie A. Non è mai uscito il segno 2 nel pronostico tra le due squadre. Le formazioni probabili, le statistiche e le notizie sulle squadre sono disponibili, così come le opzioni di visione in diretta tv e streaming.

Parma-Sassuolo è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. I precedenti in Serie A al Tardini tra Parma e Sassuolo sono cinque. E il pareggio è un risultato che non si è mai visto. Magari è la volta buona, visto che parliamo di una sfida che di valore proprio non ne ha. Salve da un pezzo entrambe le formazioni. Potrebbe anche essere l’ultima partita, nonostante il lavoro fatto, di Cuesta alla guida degli emiliani. A quanto pare i risultati non bastano per salvare il lavoro. Il tecnico spagnolo, si vocifera, non avrebbe messo nulla di suo in questi mesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Parma-Sassuolo: questo segno non è mai uscito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pronostico Torino-Parma: questo segno esce nel 50% dei casiTorino-Parma è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Pronostico Pisa-Torino, numeri allucinanti in difesa: questo segno è assicuratoPisa-Torino è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Parma-Sassuolo, le probabili formazioni: Grosso (all'ultima in neroverde?) con Pedro FelipeLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Sassuolo (Domenica 24 maggio, ore 15.00, arbitra Turrini, diretta tv su DAZN): Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa opera ... tuttomercatoweb.com

Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emilianoPronostico Sassuolo-Parma che pende nettamente a favore dei padroni di casa. I neroverdi vogliono iniziare il 2026 con il piede giusto, cercando di confermare il buon lavoro che li ha portati a ... tuttomercatoweb.com