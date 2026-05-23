Domenica alle 17:00 si gioca Liverpool contro Brentford, nell'ultima giornata di Premier League. La partita si svolge allo stadio di casa dei Reds e sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida coinvolge due squadre con obiettivi diversi: il Liverpool cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre il Brentford punta a chiudere la stagione senza sorprese. Le probabili formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti.

Liverpool-Brentford è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un fiume di sterline spese per un tutt’altro che esaltante quinto (o se va bene, quarto) posto, con il pass per la prossima Champions League – il minimo sindacale – che eviterà il disastro totale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Liverpool sta per archiviare una stagione amara, deludente, in cui le soddisfazioni si contano sulle dita di una mano nonostante la faraonica campagna acquisti estiva. Un’annata tormentata soprattutto per il suo allenatore Arne Slot, sempre in bilico dopo che aveva sorpreso tutti vincendo subito il titolo nella stagione d’esordio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Brentford: tensione e spettacolo nell’ultimo ballo di Salah

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