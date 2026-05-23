Il match tra Getafe e Osasuna si è disputato sabato nella trentottesima giornata della Liga. La partita si è conclusa con un risultato che ha determinato la qualificazione di una delle due squadre alla Conference League. Le formazioni scese in campo sono state annunciate prima dell'inizio, e il pronostico indicava una possibile vittoria di una squadra, che poi si è concretizzata. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi rilevanti.

Getafe-Osasuna è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Padrone del proprio destino. E non potrebbe essere altrimenti all’ultima giornata. Anche se il Getafe, nel corso dell’ultima parte di stagione, ha sicuramente buttato alle ortiche diverse occasioni per mettersi dentro la zona Europa. Ma non è tutto perduto, anzi. Basta una vittoria per andare in Conference League. Non è semplice, almeno sulla carta. L’Osasuna è una delle squadre ancora impegnate per la salvezza. E dovrebbe fare risultato. Anche se lo scontro diretto tra Girona e Elche, di fatto, aiuta questa truppa alla quale basterebbe un pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Getafe-Osasuna: alla fine sarà Conference League

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