Prof aggrediti cosa è successo Le frasi shock | Non chiamare il 113 E poi | Sono morti!

Da parmatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un video mostra alcuni studenti che minacciano, accerchiano e aggrediscono due insegnanti in un istituto tecnico di Parma. Durante l’episodio, uno degli studenti dice di non chiamare il 113 e afferma che le persone coinvolte sono morte. Il video ha generato polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità scolastiche e delle forze dell’ordine. Sono in corso verifiche per accertare le circostanze e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

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Continua a suscitare polemiche il video in cui alcuni ragazzi minacciano, accerchiano e aggrediscono due prof dell'Itis di Parma. A colpire non sono state soltanto le immagini, ma anche le frasi pronunciate durante l’aggressione. In uno dei passaggi del video si sente un docente dire: “Scusate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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