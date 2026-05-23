Prof aggrediti cosa è successo Le frasi shock | Non chiamare il 113 E poi | Sono morti!

Notizia in breve

Un video mostra alcuni studenti che minacciano, accerchiano e aggrediscono due insegnanti in un istituto tecnico di Parma. Durante l’episodio, uno degli studenti dice di non chiamare il 113 e afferma che le persone coinvolte sono morte. Il video ha generato polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità scolastiche e delle forze dell’ordine. Sono in corso verifiche per accertare le circostanze e le eventuali responsabilità dell’accaduto.