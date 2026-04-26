Una bambina di un anno è stata ricoverata in ospedale dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo. Gli esami hanno evidenziato la presenza di Escherichia Coli nel prodotto, che è stato successivamente ritirato dal mercato. L’azienda produttrice ha preso provvedimenti immediati e ha informato le autorità competenti. La piccola si trova sotto osservazione, ma non si conoscono ancora i dettagli sulle sue condizioni di salute.

Una bambina di un anno è finita in ospedale dopo aver consumato formaggio a latte crudo, risultato poi contaminato da Escherichia Coli. Il caso ha attivato immediatamente i controlli sanitari e portato al ritiro del prodotto su scala nazionale, dopo le verifiche microbiologiche che hanno confermato la presenza del batterio. La vicenda è emersa in seguito alla segnalazione dell’ospedale di Bolzano al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti, dove è stato registrato un episodio di tossinfezione da STEC (ShigaToxin-producing Escherichia Coli). L’infezione, di origine alimentare, si è presentata in forma severa, evolvendo in Sindrome Emolitico Uremica, una complicanza che può coinvolgere reni e sistema ematologico, soprattutto nei pazienti più piccoli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, bambina mangia del formaggio e viene ricoverata in ospedale: “Escherichia Coli”. Attenzione, prodotto ritirato

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