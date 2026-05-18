Seconda categoria Manciano vince in rimonta col Sorano La finale degli spareggi è sua

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di ritorno della finale degli spareggi di Seconda categoria, il Manciano ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Sorano con il punteggio di 3-1, conquistando così il passaggio alla fase regionale. La partita si è giocata tra le mura di casa e nel secondo tempo si è assistito a un confronto ricco di azioni e emozioni. Con questa vittoria, il Manciano si aggiudica il titolo di campione degli spareggi di categoria.

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Vittoria di carattere e in rimonta per il Manciano che vince la finale playoff di Seconda categoria e vola alla fase regionale dopo aver superato 3-1 il Sorano tra le mura amiche al termine di un secondo tempo spettacolare. I ragazzi di mister Renaioli ribaltano lo svantaggio iniziale e conquistano tre punti d’oro, punendo un Sorano che si era illuso nella ripresa. Il primo tempo scivola via sul binario dell’equilibrio, con le due squadre attente a non scoprirsi e dirette con polso dall’arbitro Montagnani di Piombino. La gara si accende improvvisamente nella ripresa: gli ospiti sbloccano il risultato grazie alla rete del subentrato Crisanti, abile a capitalizzare la mossa tattica di mister Raspoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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