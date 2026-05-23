Presentato il progetto culturale Francesco – Sulle vie del cuore

ROMA – Presentato alla Camera dei Deputati il progetto culturale “Francesco – Sulle vie del cuore”, iniziativa di spettacolo dal vivo e produzione teatrale che intreccia teatro, musica, cammini, formazione e inclusione sociale, che vedrà come fulcro dal 12 al 17 luglio il borgo lucano di San Fele (Basilicata). La rassegna, patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi, è prodotta dal Simposio delle Muse ETS nell’ambito dei progetti speciali 30+ del Premio Penisola Sorrentina in sinergia con il Comune di San Fele e propone una rilettura contemporanea della figura del Santo come paradigma di fraternità, dialogo con gli ultimi e sostenibilità in senso ambientale, culturale, sociale e comunitario. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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