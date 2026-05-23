Prende a calci e pugni il medico che doveva testimoniare su di lui | l’aggressione davanti al tribunale

Da ilrestodelcarlino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha aggredito un medico con calci e pugni davanti al tribunale civile di Reggio Emilia. L’aggressione è avvenuta mentre il medico si stava avvicinando per testimoniare in una causa legale. La scena si è svolta all’esterno dell’edificio giudiziario e non sono stati segnalati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo. Sono in corso verifiche per chiarire i motivi dell’aggressione.

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Reggio Emilia, 23 maggio 2026 –   Ha preso a calci e pugni un medico fuori dall’aula del tribunale civile di Reggio. Il professionista giovedì scorso, quando è avvenuto l’episodio, doveva prendere parte a un’udienza per la revisione di una misura di protezione giuridica a carico dell’aggressore. Quest’ultimo, appena lo ha visto, prima ha cominciato a minacciarli, poi lo ha picchiato facendolo cadere a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno bloccato l’uomo – un 63enne residente nella Bassa – evitando ulteriori conseguenze. La vittima è stata poi portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova dove è stato dimesso con una prognosi di una settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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