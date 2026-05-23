L’amministrazione di Pozzuoli ha stanziato 100mila euro per il mercato al dettaglio, puntando a rilanciarlo. La proposta prevede di integrare il settore tra vendita al dettaglio, ingrosso e filiera alimentare, valorizzando tradizioni locali e ristorazione. Si sottolinea che interventi temporanei non sono sufficienti; si propone invece la creazione di una “cittadella del cibo” come soluzione strutturale per favorire lo sviluppo del mercato.

La nota parla dei 100mila euro destinati dall’amministrazione Manzoni al mercato al dettaglio e propone una visione integrata tra dettaglio, ingrosso, filiera, tradizioni locali e ristorazione.. RIDARE VITA AL MERCATO DI POZZUOLI: NON SERVONO TOPPE ELETTORALI, MA UN ORIZZONTE DIVERSO I centomila euro appena destinati dall’amministrazione Manzoni al mercato al dettaglio rappresentano il minimo sindacale per garantire una manutenzione ordinaria delle strutture. Non possono e non devono essere presentati come un risultato straordinario o come una svolta amministrativa. Farlo significherebbe sottolineare ancora di più l’inadeguatezza e la superficialità con cui, negli ultimi anni, è stata affrontata la vicenda dei mercati nella città di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli 2027: «Per rilanciare il mercato non bastano toppe elettorali, serve una cittadella del cibo»

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