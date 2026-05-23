Durante un comizio a New York, Donald Trump ha risposto a un contestatore dicendo “Portatelo a casa dalla mamma”. La frase è stata accolta con applausi da parte dei presenti. Trump è noto per reagire in modo diretto e spesso provocatorio alle contestazioni durante i suoi interventi pubblici.

Donald Trump è un uomo sopra le righe, questo è ben noto, soprattutto quando si tratta di rispondere alle provocazioni di chi lo contesta. Ne ha dato prova per l’ennesima volta in un comizio nel quartiere di Suffern, a New York, rispondendo a tono verso un contestatore che si era introdotto nella folla per dileggiarlo di fronte ai suoi sostenitori. «Portatelo a casa dalla mamma, si metterà nei guai», ha scandito il presidente americano, mentre la folla lo acclamava urlando il famoso coro patriottico: «Usa, Usa.». Poi The Donald ha esortato i presenti a non seguire l’esempio di quell’uomo. Dopodiché è andato avanti a parlare, contro la transizione sessuale e la «mutilazione» genitale, assicurando al pubblico che queste pratiche spariranno presto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Portatelo a casa dalla mamma”: Trump irride uno dei contestatori durante un comizio a New York e viene acclamato

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