pompei al via la terza stagione di concerti estivi negli scavi

Nel sito archeologico di Pompei, sono iniziati i concerti estivi alla sera, accompagnati da visite guidate, aperitivi e incontri tra musica e antichità. Le serate si svolgono in orari notturni, offrendo l’opportunità di esplorare gli scavi in un’atmosfera diversa rispetto al giorno. Gli eventi sono stati programmati come parte della terza stagione di iniziative culturali estive nel sito.

Il sito apre di sera anche con visite guidate, appuntamenti e aperitivi tra archeologia e musica. B.O.P. – Beats of Pompeii dal 24 giugno al 27 luglio 2026. Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all’interno del Parco archeologico. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di accedere – nelle date degli appuntamenti musicali – anche a una parte del sito in orario serale. Non solo spettacoli: il programma include percorsi archeologici, degustazioni e visite alle antiche vigne. Aperta tutte le sere anche l’esposizione permanente dedicata all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai calchi delle vittime, recentemente inaugurata nella Palestra Grande degli Scavi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Pompei è Musica - al via la terza stagione di concerti estivi negli scavi

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