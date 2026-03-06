Dal 2 febbraio al 4 marzo sono state richiamate 75 persone nell’ambito di piani sperimentali volti a ridurre le liste d’attesa. La regione ha avviato iniziative su tutto il territorio per l’8 marzo, coinvolgendo diverse strutture sanitarie. I primi dati relativi a questo mese indicano un'attività di recupero e abbattimento delle liste con numeri ancora parziali.

Dal 2 febbraio al 4 marzo sono state richiamate 75.315 persone, anticipate 34.007 prenotazioni, eseguite 24.269 prestazioni. Sono i dati che emergono a un mese di distanza dall’avvio dei piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa varati dalla Regione Puglia in collaborazione con gli enti e le aziende sanitarie. In particolare per le visite e gli esami con priorità U e B i recall sono 66.955, le prenotazioni anticipate 33.077 e quelle già erogate 21.368; per i ricoveri le persone già contattate sono 8. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Piani sperimentali di recupero e abbattimento delle liste d'attesa. I dati del primo mese e le iniziative su tutto il territorio regionale per l'8 marzo

Puglia, sanità: ecco la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa TUTTI I PROVVEDIMENTI Giunta regionaleLa Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato su proposta dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia la delibera contenete i piani...

Regione Puglia, sanità: entro venerdì la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa Consegnati dalle aziende sanitarie locali i rispettivi pianiDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per...

