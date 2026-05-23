Pian di Massiano di Perugia  torna I love fish | gastronomia musica spettacoli e show cooking

Da perugiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno e dal 10 al 14 giugno 2026, il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano a Perugia ospiterà “I love fish”. La manifestazione propone nove giorni di gastronomia, musica e spettacoli, con show cooking e intrattenimento dal vivo. Due lunghi weekend dedicati al gusto e all’intrattenimento, attirando visitatori interessati alla cultura e alla buona tavola. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con eventi programmati durante tutto il giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nove giorni, due lunghi weekend di gusto, musica e spettacoli che, dal 4 al 7 e dal 10 al 14 giugno 2026, animeranno il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia con  “I love fish”, la manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi ama la cultura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Perugia: 40 piatti e musica al parco di Pian di MassianoDal 4 al 14 giugno 2026, il percorso verde Leonardo Cenci a Pian di Massiano ospiterà nove giorni di eventi dedicati alla gastronomia e alle arti...

Perugia, il mercato di Forte dei Marmi sbarca a Pian di Massiano? Cosa scoprirai Cosa troverai tra le bancarelle di moda e artigianato a Pian di Massiano? Come riconoscerai i prodotti originali dalle imitazioni...

Temi più discussi: Pian di Massiano si accende con 'I love fish' e 'I am Festival'; A Pian di Massiano una domenica dedicata al minirugby con la 16esima edizione Città di Perugia -; Contestazione a Pian di Massiano. La Corte d’appello di Perugia ha assolto sei ultrà del Grifo; Calcio serie C, il Perugia nega l'esistenza di trattative per integrare o cedere il club.

pian di massiano pian di massiano diPian di Massiano si accende con 'I love fish' e 'I am Festival'(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Nove giorni, due lunghi weekend di gusto, musica e spettacoli che, dal 4 al 7 e dal 10 al 14 giugno 2026, animeranno il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di ... msn.com

pian di massiano pian di massiano diTutti al Percorso Verde . Festa di sapori e creativitàPian di Massiano si anima per due lunghi week-end di giugno con I love fish e I am Festival che si intrecciano in un grande villaggio di gusto e spettacoli . ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web