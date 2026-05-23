Pian di Massiano di Perugia  torna I love fish | gastronomia musica spettacoli e show cooking

Dal 4 al 7 giugno e dal 10 al 14 giugno 2026, il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano a Perugia ospiterà “I love fish”. La manifestazione propone nove giorni di gastronomia, musica e spettacoli, con show cooking e intrattenimento dal vivo. Due lunghi weekend dedicati al gusto e all’intrattenimento, attirando visitatori interessati alla cultura e alla buona tavola. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con eventi programmati durante tutto il giorno.

Nove giorni, due lunghi weekend di gusto, musica e spettacoli che, dal 4 al 7 e dal 10 al 14 giugno 2026, animeranno il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia con “I love fish”, la manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi ama la cultura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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