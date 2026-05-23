Perché i sub delle ricerche alle Maldive erano finlandesi

I sub coinvolti nelle ricerche alle Maldive erano finlandesi, riconosciuti come tra i più esperti al mondo nelle immersioni in grotta. La loro competenza è stata acquisita dal 2014, anno in cui hanno iniziato a specializzarsi in questo tipo di immersioni. La notizia si è diffusa dopo il coinvolgimento di questi sub nelle operazioni di ricerca e recupero in acque maldiviane.

Sono considerati tra i più esperti al mondo nelle immersioni in grotta, da quando nel 2014 riuscirono in una missione considerata impossibile Sami Paakkarinen, Patrik Grönqvist e Jenni Westerlund sono i tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi di quattro dei cinque sub italiani morti in una grotta sottomarina alle Maldive. Venerdì hanno dato agli investigatori informazioni molto utili per ricostruire cosa sia successo durante la spedizione, soprattutto cosa sia andato storto. Non è un caso che siano stati chiamati loro. Sono considerati infatti tra i più esperti al mondo in questo tipo di immersioni, principalmente per via di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il dramma dei sub italiani morti alle maldive, arrivata squadra di esperti finlandesi

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La tragedia delle Maldive si allarga ancora. Un sommozzatore delle forze armate maldiviane, impegnato nelle ricerche dei quattro sub italiani dispersi, è morto dopo un’immersione nelle grotte sottomarine dove il gruppo era scomparso giovedì scorso ? lasi x.com

Due corpi di subacquei rimasti recuperati dalle grotte delle Maldive reddit

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