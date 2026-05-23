Per ottenere la Green Card, i richiedenti devono lasciare gli Stati Uniti e presentare la domanda dal loro paese di origine. La procedura prevede l'invio di documenti e l'eventuale partecipazione a un colloquio presso un consolato o ambasciata. Non è più possibile fare domanda direttamente sul territorio statunitense. La procedura si applica a chi desidera ottenere il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti.

Le richieste per il permesso di residenza permanente andranno fatte dal proprio paese d'origine, con molte lentezze e complicazioni in più Venerdì il governo degli Stati Uniti ha detto che la grande maggioranza delle persone che vogliono un permesso di residenza permanente, noto comunemente come “Green Card”, dovrà fare domanda dal proprio paese di origine. Non sarà insomma più possibile chiederla e ottenerla mentre si vive e lavora negli Stati Uniti, come avviene comunemente oggi, ma bisognerà uscire e poi rientrare a permesso ottenuto. Ci saranno esenzioni solo in «circostanze eccezionali», hanno detto i servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti, l’agenzia che si occupa di gestire l’immigrazione legale, senza però dare molti dettagli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per chiedere la “Green Card” sarà necessario uscire dagli Stati Uniti

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