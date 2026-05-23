Pedro Sanchez la rivolta dei 40mila in piazza | Dimissioni subito schiaffo spagnolo alla Schlein

Da liberoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 40.000 persone sono scese in piazza in Spagna chiedendo le dimissioni del governo. La protesta si è svolta con slogan e manifestazioni pubbliche, senza coinvolgimento di forze politiche ufficiali. La mobilitazione si è concentrata sulla richiesta di un cambio di leadership. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha attirato un ampio numero di partecipanti. Non ci sono stati incidenti o azioni di forza durante l’evento.

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Il paradiso terrestre della Spagna socialista è tale solo al Nazareno e in qualche segreteria di partito progressista d'Europa. Visto da vicino, cioè degli spagnoli, il regno politico di Pedro Sanchez appare più simile a un incubo. Destinato, forse, a finire molto in fretta.  Circa 40mila persone sono scese in piazza sabato nella capitale Madrid per dire basta al "governo corrotto e traditore" del premier ultimo idolo rimasto a Elly Schlein e chiedere le elezioni anticipate.  Lo scrivono El Mundo ed El Paìs citando dati del governo. La " Marcia per la Dignità", come è stata chiamata dall'associazione della Società Civile Spagnola che l'ha organizzata, è stata sostenuta dal Partito Popolare e da Vox. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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