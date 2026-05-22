Champions League El Shaarawy avvisa il Milan | Può cambiare tutto

Durante un’intervista rilasciata a Sportmediaset, l’ex calciatore del Milan El Shaarawy ha espresso un avvertimento riguardo alla prossima partita di Champions League. Ha affermato che il risultato potrebbe modificare gli equilibri della competizione e ha sottolineato l’importanza di un approccio concentrato. Le sue parole sono state riportate integralmente e si riferiscono alle potenziali conseguenze di un risultato favorevole o sfavorevole per la squadra rossonera.

Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan e attuale attaccante della Roma, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di SportMediaset. L'ex giocatore rossonero ha voluto soffermarsi sul finale di stagione: sono, infatti, ben 4 le squadra che si stanno giocando un posto in Champions League (Milan, Roma, Juventus e Como). «L’ultima sarà una partita fondamentale, sicuramente la più importante della stagione. Siamo arrivati a giocarci questa qualificazione, che manca da 8 anni: ora siamo ad un passo, dipende da noi. Da una domenica all’altra può cambiare sempre tutto. Si è visto dalle nostre avversarie, quelle davanti a noi, quanti punti hanno perso». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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