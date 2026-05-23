Il regista André Øvredal ha parlato della realizzazione del suo film horror Passenger, spiegando come abbia scelto le ispirazioni per il progetto. Durante l'intervista, ha descritto il processo di sviluppo della pellicola, partendo dalla composizione del cast fino alle influenze chimiche e narrative. Ha inoltre commentato la situazione attuale del genere horror nel cinema, senza fornire giudizi o opinioni personali.

L'intervista al regista di Passenger, André Øvredal, che ci ha raccontato la realizzazione del suo horror e lo stato di salute del genere. Maddie, Tyler e il loro furgone arancione. Questi i protagonisti di Passenger e una scelta di vita on the road per cui Tyler sembra ben più entusiasta della compagna di vita e avventura. Una scelta che non è esente da pericoli, come sottolinea il film di André Øvredal: i due assistono a uno strano incidente che dà il via a un vero e proprio incubo, con una creatura demoniaca che si mette loro alle calcagna, seguendoli ovunque senza dar segni di voler mollare la presa. Ci siamo fatti raccontare il lavoro sul film dal suo regista, per spulciare dietro le . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Passenger, dalla chimica del cast alle ispirazioni: dietro le quinte dell’horror

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