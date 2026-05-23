La madre di Andrea Sempio ha dichiarato di non temere la morte e ha paragonato la sua situazione a un arresto domiciliare. La famiglia è coinvolta in un’indagine che riguarda intercettazioni e altre attività investigative. Daniela Ferrari ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti delle indagini e sulle proprie azioni, sottolineando di non essere preoccupata per la situazione legale. La vicenda riguarda questioni giudiziarie che coinvolgono più membri della famiglia.

Un’indagine che pesa su un’intera famiglia. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, chiarisce alcuni punti su intercettazioni, indagini e sue azioni. In difesa del figlio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa a Garlasco. “Che ad Andrea arrivasse un capo di imputazione pesante ce lo aspettavamo. Come lo posso commentare io? Che è una grandissima bufala. Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d'accusa, solo quello”, ha detto la donna in un’intervista a Quarto Grado. Una grossa parte delle indagini è rappresentato da alcune intercettazioni, come presunti soliloqui pronunciati dall’indagato nell’abitacolo della propria auto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parla la mamma di Sempio: “Non temo la morte. Siamo come ai domiciliari”

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